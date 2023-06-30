الإريانى يطالب المجتمع الدولى بالضغط على الحوثيين لوقف ممارساتهم العنصرية

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طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بالضغط على جماعة الحوثى الإرهابية لإطلاق كافة المختطفين ووقف ممارساتها العنصرية ضد الاقليات الدينية، وكل أشكال الملاحقة والتضييق والتمييز على خلفية المعتقد، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها باعتبارها انتهاك لحرية الدين والمعتقد والحق فى التنظيم والتجمع وممارسة الشعائر الدينية التى تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأوضح الوزير اليمنى -فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الجمعة- أن مليشيا الحوثى تواصل اعتقال 17 من أبناء الطائفة البهائية بينهم 5 نساء وإخفاءهم قسراً، بعد اقتحامها الاجتماع السنوى السلمى لطائفة البهائيين فى ‎صنعاء، فى جريمة نكراء تؤكد مضى الحوثيين فى نهج الاستهداف والإرهاب الممنهج للاقليات الدينية وعلى رأسها الطائفة البهائية.