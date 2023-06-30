الإدارة العامة للمرور تضبط ‏54947 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى ـ أسماء شلبى

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (54947) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

- 32566 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 1233 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 18 مخالفة موقف عشوائى.

- 17 مخالفة شروط التراخيص.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.