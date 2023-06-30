الإحصاء: مليون و301 ألف سيارة نقل ومقطورة مرخصة فى مصر.. والوجه البحرى يتصدر

كتب: مدحت عادل

قدرت بيانات النشرة السنوية لحصر المركبات إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات المرخصة بنحو مليون و301 ألف سيارة بنهاية ديسمبر 2022، موزعة بواقع مليون و206 ألف سيارة نقل لورى، بالإضافة إلى 94 ألف و923 مقطورة.

وقالت النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن محافظات الوجه البحري استحوذت على الحصة الأكبر من سيارات النقل والمقطورات المرخصة بنحو 541 ألف و84 سيارة نقل، و49 ألف و265 مقطورة، يليها محافظات الوجه القبلي بعدد 348 ألف و753 سيارة نقل لورى، و17 ألف و517 مقطورة، بالإضافة إلى محافظات حضرية واستحوذت على 252 ألف و192 سيارة نقل و24 ألف و359 مقطورة.

وبلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 9.9 مليون مركبة في 31/12/2022 مقابل 10.9 مليون مركبة في 31/12/2021 بنسبة انخفاض بلغت 8.9٪، وجاءت محافـظة القاهرة في المرتبة الأولى حيث بلغت عدد المركبات بها 2.6 مليون مركبة بنسبة 25.8٪ ومحافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1.3 مليون مركبة بنسبة 13.5٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 722.3 ألف مركبة بنسبة 7.3٪ وجاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة، حيــث بلغت عدد المركبـات بها 38.7 ألف مركبـة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022.