الأرقام تشهد.. مشروعات البترول تخفض أكثر من 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون

كتبت مروة الغول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية قطاع البترول تتبنى رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات في كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعي من خلال عدة محاور رئيسية تشمل التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود انتقالي منخفض الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.

ونجح قطاع البترول في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات فعلى المستوى الاستراتيجي تم الإعلان عن استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول (2022-2035) وجاري الآن تنفيذها، وكذلك إعلان خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات الميثان في صناعة البترول والغاز خلال فاعليات يوم خفض الكربون في مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP27، وحالياً في المراحل النهائية من إعداد استراتيجية لخفض الكربون بقطاع البترول.

وعلى المستوى التنفيذي استطاع قطاع البترول تحقيق خفض سنوي حوالى 900 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية، وتحقيق خفض سنوي أكثر من 2.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من خلال تحويل حوالى 505 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منذ بدء النشاط.

وفي إطار انضمام قطاع البترول المصري إلى مبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030، تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً لاسترجاع غازات الشعلة واستغلالها في شركات القطاع والتي أسفرت عن خفض سنوي في الانبعاثات حوالى 1.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وساهم في توفير استهلاك السولار وتعظيم القيمة المضافة من الغاز.

وفى ضوء مجهودات القطاع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، تم الانتهاء من تنفيذ 247 مشروعًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها ، وقدرت إجمالى الانبعاثات التي تم خفضها سنويًا من تلك المشروعات بحوالى 900 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون، وتحقيق وفر سنوي في استهلاك الطاقة يصل إلى 115 مليون دولار من خلال تطبيق إجراءات ومشروعات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.

كما تم تنفيذ 24 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة في المباني الإدارية بشركات القطاع والتي ساهمت في خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وخفض الانبعاثات بحوالي 50 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

هذا وقد تم البدء في إجراءات وخطوات تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض الكربون بعد توقيع اتفاقية التطوير المشترك بين شركتي أنربك وسكاتك النرويجية لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر والذى يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويعد خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات وسيسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن.

كما تم توقيع اتفاقية مشتركة بين شركات القابضة للبتروكيماويات وموبكو وسكاتك النرويجية للتعاون المشترك في مجال تنفيذ المشروعات الخضراء التي تشمل إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.