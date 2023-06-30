استمرار الإقبال على مراكز شباب كفر الشيخ للمشاركة في مبادرة "العيد أحلى"

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ، توافد أهالي محافظة كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالي لعيد الأضحى المبارك، للمشاركة في مبادرة العيد أحلى للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حققته على مستوى الجمهورية، فى إطار تحقيق رؤية الوزارة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الترفيهية والرياضية لرواد مراكز الشباب في القرى والنجوع على قدم المساواة بالهيئات الشبابية والرياضية بالمدن الكبرى، كأحد أهداف التنمية المستدامة، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب كفر الشيخ استقبلت على مدار اليومين الماضيين من المبادرة بمراكز الشباب ما يقرب من 89 ألف مواطن لقضاء إجازة الأضحى فى أجواء كرنفالية مبهجة، ووضعت لها مديرية الشباب والرياضة خطة برامجية بكافة الهيئات الشبابية ومراكز شباب حياة كريمة، مضيفاً أن المبادرة مستمرة طوال أيام عيد الأضحى بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.



الاطفال يمارون الالعاب بمراكز شباب كفر الشيخ



جانب من الاقبال



جانب من التواجد بمراكز شباب كفر الشيخ



سعادة طفلة لمشاركتها في مبادرة العيد أحلى