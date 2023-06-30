استدرجوهما بحجة شراء سيارة عبر فيس بوك.. قصة اشتراك 5 متهمين فى قتل شخصين بقنا

كتب سليم على

استدرج 5 أشخاص كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة المواطنين كرها عنهم، شخصان عن طريق استدراجهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بحجة بيع سيارة لهم، واسطحابه المجنى عليهما لمكان نائ وقتلهما واستولوا على الفلوس وفرروا هاربين.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بشأن العثور على جثتين لـ شخصين، مقيمان بنطاق محافظتي أسيوط والقليوبية، بهما أعيرة نارية متفرقة بالجسم بأحد الطرق بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 4 أشخاص منهم، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم في الواقعة بندقية آلية وعدد من الطلقات، هاتف محمول، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.