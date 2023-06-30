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احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى الحصول على وحدة "إسكان اجتماعى"

الجمعة، 30 يونيو 2023 05:30 ص
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى الحصول على وحدة "إسكان اجتماعى" الإسكان الاجتماعي - أرشيفية
كتب محمود العمرى

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نص قانون رقم 93 لسنة 2018، حول الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعقوبة كل من يتلاعب من أجل الحصول على وحدة سكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، لاسيما أن هذه الوحدات تكون مدعومة من الدولة من أجل دعم مساندة محدودي الدخل، حيث نص القانون على عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.
 
وحظر القانون على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي جميع الأحوال يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

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