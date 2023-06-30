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احتفالات فى شوارع غزة بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.. فيديو

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:20 م
احتفالات فى شوارع غزة بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.. فيديو احتفالات فى شوارع غزة
كتب محمد شرقاوى

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خرجت مسيرة في قطاع غزة بدولة فلسطين تحمل الأعلام في احتفالات بالشوارع بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وشهدت المسيرة، اصطفاف عدد كبير من السيارات تحمل الأعلام المصرية احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى المبارك "أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات."

وقال الرئيس السيسى فى كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، إن للتاريخ أيامًا لامعة كالنجوم تضئ عتمة الليل وتبدد ظلمة الطغيان تنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم الثلاثين من يونيو عام 2013 حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرًا على من أرادوا اختطاف وطنه رافضًا للظلم والطائفية والاستبداد ومعلنًا بصوت هادر ملأ أرجاء الدنيا: " أن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل ".


قطاع غزة

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غزة

فلسطين

ذكرى ثورة 30 يونيو



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