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احتفالات فى القاهرة والجيزة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. صور

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:59 م
احتفالات فى القاهرة والجيزة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. صور احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو

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سيطرت حالة من البهجة علي حشود المواطنين بمحافظتى القاهرة والجيزة، احتفاءً بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، التي جسدت انتفاضة أمل في مشهد كان حالك الظلام، ومناخ كان ينذر بغد بلا مستقبل، وهو ما تصدت له جموع الشعب المصري في حراك شعبي كان محل انحياز من قبل قواته المسلحة في عام 2013.

بزغاريد فرح وحناجر ترجمت ما في القلوب من عبارات شكر وكلمات أمل، حرص المواطنين على الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة.

وأكد المواطنون ثقتهم في قدرة الدولة المصرية على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتي انطلقت في مختلف المدن والمحافظات منذ عام 2013، كما تحدثوا عما تم من إنجازات وبمقدمتها مشروعات حياة كريمة وتطوير شبكة الطرق وبناء مدن جديدة من خلال طفرة انشائية ضخمة، فضلاً عن البدء بشكل مكثف في تطوير الموانئ المصرية لتكون في مصاف الموانئ العالمية وتشكل نقلة نوعية للاقتصاد المصري.

وأثنى المواطنون على المبادرات الاجتماعية والصحية التي أقدمت عليها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية وبمقدمتها 100 مليون صحة، وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة القضاء على فيروس سي،  وتقدموا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربين عن ثقتهم في القيادة المصرية على تحقيق نقلة نوعية في كافة المجالات.

 

احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو (1)
 
 
احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو (2)
 
احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو (3)
 
احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو (4)
 
احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو (5)
 
احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو (6)
 
احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو (7)
 
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