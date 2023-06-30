احتجاجات فرنسا.. حظر تجول فى مدينتى "دينان" و"توركوان" بسبب أعمال العنف

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قررت السلطات فى دينان (شمال غرب فرنسا) وتوركوان (شمال فرنسا) فرض حظر تجول وذلك تجنبًا لأى أعمال عنف أو شغب بعد ثلاث ليال متتالية شهدتها البلاد، على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، فى "نانتير".

وقررت السلطات المحلية فى "دينان" فرض حظر تجول اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة، بينما قررت السلطات فى "توركوان" فرض حظر تجول فى 9 مساءً اليوم وحتى 5 صباحًا، حتى يوم الاثنين 3 يوليو.



وكان جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي، قد طالب المحافظين بعدم تشغيل الحافلات والترام فى جميع أنحاء فرنسا بعد الساعة 9 مساءً وذلك عقب ثلاث ليالى من أعمال الشغب فى جميع أنحاء البلاد على خلفية مقتل الشاب نائل.



ودعا دارمانين أيضًا إلى اتخاذ تدابير صارمة تحظر بيع ونقل قذائف الهاون النارية وعلب البنزين والأحماض والمنتجات الكيميائية القابلة للاشتعال.



تأتى هذه التصريحات فى وقت شهدت فيه البلاد أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة ليل الخميس الجمعة، بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطى الذى أقدم على قتل مراهق يبلغ 17 عامًا برصاصة فى الصدر، الثلاثاء الماضى خلال عملية تفتيش مرورى بعدما رفض التوقف فى "نانتير" غرب باريس.



وأثار مقتل المراهق أعمال شغب على مدى ليلتين فى فرنسا، خاصة فى باريس، وتكرر ذلك ليل الخميس الجمعة. وتخشى أجهزة الاستخبارات من "تعميم" أعمال العنف فى الليالى المقبلة.



وأشارت مديرية أمن باريس أنه بعد الساعة الثالثة فجرا تم القبض على 242 شخصا فى مقاطعات العاصمة "أو دو سين" و"سين سان دوني" و"فال دو مارن".

كما تعرضت بعض المتاجر فى باريس للنهب والتخريب وحتى الحرق، بحسب مسؤول رفيع المستوى فى الشرطة.



وفرضت مدينة كلامار (جنوب غرب باريس) حظر تجول جزئى من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا وذلك للتصدى لأى أعمال عنف، كما توقفت الحافلات فى منطقة باريس عن العمل اعتبارا من الساعة التاسعة مساء أمس الخميس.