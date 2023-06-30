اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إنجازات "حياة كريمة" فى محافظة سوهاج (إنفوجراف)

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:21 م
إنجازات "حياة كريمة" فى محافظة سوهاج (إنفوجراف) إنجازات حياة كريمة في سوهاج

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أنجزت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العديد من المشروعات المهمة والمتنوعة فى محافظة سوهاج في مختلف القطاعات.

وبشكل عام وصل إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى التي يتم تنفيذها بمختلف قرى سوهاج، ضمن المبادرةالرئاسية حياة كريمة، 1168 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه. حيث تم إدراج 7 مراكز بالمحافظة تضم 30 وحدة محلية، تحتويعلى 181 قرية بتوابعها البالغة 1123 تابعًا.

 وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة في مختلف القرى حوالي 4 ملايين من الخدمات والمشروعات المتنوعة التي تقدمها المبادرة في كلالمجالات: البنية التحتية، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، ومشروعات التبطين، وبناء مدارس، وإعادة تأهيل منازل، ومشروعات المياهوالكهرباء.

في مجال الصرف الصحي: بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة 460 مشروعًا: منها 140 مشروع شبكات انحدار بنسبةتنفيذ 73.7%؛ و156 محطة رفع؛ و156 خط طرد بنسبة تنفيذ 71.8%؛ و8 محطات معالجة.

 في مجال مياه الشرب: بلغ عدد مشروعات مياه الشرب 137 مشروعًا؛ منها 132 مد وتدعيم بنسب تنفيذ 96.7%، و3 محطات تنقية،و2 خطوط ناقلة.

 في مجال الصحة: بلغ عدد المشروعات في المجال الطبي 218 مشروعًا؛ منها رفع كفاءة 44 وحدة صحية بنسبة تنفيذ 100%،بالإضافة إلى إنشاء 110 وحدات صحية جديدة بنسبة تنفيذ 88.6%، إلى جانب إنشاء 25 مركزًا طبيًا بنسبة تنفيذ 85.9%، و35 نقطةإسعاف بنسبة تنفيذ 100%؛ هذا إلى جانب إنشاء 4 مستشفيات مركزية.

في مجال التنمية المحلية: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 100%؛ حيث تم إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدةمحلية قروية.

في مجال الشباب والرياضة: تم إنشاء وتطوير 48 مركز شباب بقرى ومراكز محافظة سوهاج، بنسبة تنفيذ 100%؛ حيث تم رفعكفاءة 19 مركز شباب، وإنشاء 29 مركز شباب جديد.

في المجال الزراعي: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%؛ شملت مركز إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، ووحدة الطبالبيطري، ومركز تجميع الألبان.

 في مجال الري: بلغ عدد المشروعات 8 مشروعات، بنسبة تنفيذ 100%؛ وفي مجال الكهرباء بلغ عدد المشروعات 183 مشروعًا.

 في مجال التضامن الاجتماعي: بلغ إجمالي المشروعات 24 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 97.2%،؛ منهم مركزي تأهيل اجتماعي علىمستوى المركز، و14 مركز خدمات الأسرة والطفولة، و8 مراكز خدمات مجتمعية على مستوى القرية.

 في مجال الطرق: بلغ إجمالي المشروعات 30 مشروعًا بإجمالي 115 كم.

 

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