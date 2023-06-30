إنتاج الأمونيا أبرز مشروعات تطوير مصانع الكيماويات بقطاع الأعمال العام

كتب عبد الحليم سالم

يستهدف قطاع الصناعات الكيماوية بوزارة قطاع الاعمال العام العديد من المشروعات منها:

أولا إنتاج أمونيا (تقليدية) بالسويس

الهدف من المشروع : زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة النصر للأسمدة (السويس) الفرصة تعد شركة النصر للأسمدة من رواد انتاج الامونيا في السوق المصرى، وتزايد الطلب في مصر وافريقيا.

التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار

ثانيا إنتاج أمونيا (تقليدية) بالدقهلية

الهدف من المشروع: تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة (طلخا)

نبذة عن المشروع: زيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة من 1200 طن يوم لتصبح 1320 طن/يوم.

التكلفة التقديرية للمشروع 750 مليون دولار

ثالثا إنتاج اليوريا

الهدف من المشروع : تطوير خطوط انتاج اليوريا بمصانع شركة الدلتا للأسمدة (طلخا)

الطاقة الانتاجية : 2250 طن /يوم

التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار

رابعا: إنشاء خط جديد لإنتاج الواح اللب المجفف من جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار

الطاقة الإنتاجية : 75000 طن سنوياً ( 250 طن / يوم ) التكلفة التقديرية : مليون دولار 102.72 فترة الاسترداد : 12.50 سنة معدل العائد الداخلي : 14.32%

خامسا: إنتاج كرتون دوبلكس مغطى

المنتج: كرتون دوبلكس مغطى الطاقة الإنتاجية طن / سنوياً 66,000 220 طن / يوم ) فترة الاسترداد: سنة 8.16 معدل العائد الداخلي: 24.12%

التكاليف الاستثمارية التقديرية : 26 مليون دولار

سادسا: مشروع انتاج الزجاج المسطح عالى النقاء

المشروع إنتاج الزجاج المسطح في مجال انتاج الالواح الشمسية الطاقة الانتاجية : 219 الف طن / سنوياً التكاليف الاستثمارية التقديرية : 180 مليون دولار فترة الاسترداد : 4.5 سنة

سابعا: إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات

مشروع: إنتاج الإطارات الزراعية والاطارات الراديال والمعدات لتغطية حاجات السوق المصرى والتصدير بسبب موقع مصر المتميز وسط قارات العالم لا يوجد في مصر مصنع لإنتاج الإطارات التطبيق هو تغطية احتياجات السوق المحلى بدلا من الاستيراد

التكاليف الاستثمارية التقديرية : 300 مليون دولار لانتاج 400 الف إطار

ثامنا: مشروع إنتاج أقراص الكلور (الكلورو بارفين)

الهدف من المشروع : الاستفادة من الكلور المنتج بشركة مصر لصناعة الكيماويات لإنتاج منتج الكلورو بارفين الذي يتم استيراده يستخدم هذا المنتج في تصنيع PVC والدهانات والبلاستيك التشحيم والمطاط وسوائل تشغيل المعادن والمواد اللاصقة الفرص : حجم الطلب الكبير وعدم انتاجه محلياً.

تاسعا: مشروع إنشاء خط إنتاج جديد للمبات الليد

الهدف من المشروع : انتاج وحدات الليد بأحدث أساليب التكنولوجيا الفرص : حجم الطلب الكبير سواء المحلى للمدن الجديدة وتطوير المدن او التصدير لاستفادة من شركة نيازا وتعميق التصنيع بالشركة التطبيق : هي انارة المدن الجديدة وتطوير الاثارة بالمدن.

التكاليف الاستثمارية التقديرية : 50 مليون دولار

عاشرا: مشروع انشاء خط انتاج جديد للسيور الناقلة "المطاط"

الهدف من المشروع: تطوير مصنع شركة ناروبين لإنتاج السيور الناقلة بجودة عالية وبجميع

الاحجام والمقاسات الفرص : هي استيفاء الطلب الحالي في السوق المصرى بمنتج محلى عالى الجودة

التطبيق: بمصانع السيارات والكيماويات والأدوية والأسمنت