إلغاء عشرات الرحلات فى مطار جنيف بسبب إضراب الموظفين

وكالات

تعطلت حركة الملاحة الجوية بمطار جنيف فى وقت مبكر من اليوم الجمعة، وأُلغيت 64 رحلة إقلاع ووصول مع إعلان موظفى الخدمة العامة إضرابا بسبب الأجور ويخططون لمواصلة هذا التحرك حتى غد السبت، بحسب "سكاى نيوز".

ووقف نحو مئة موظف أمام منطقة الإقلاع فى المطار للاحتجاج على سياسة الأجور التى وافق عليها مجلس إدارة المطار لتجميد أى زيادة فى الأجور.

وصوت اتحاد الخدمة العامة، الذى رفض مقترحا من إدارة المطار كان من الممكن أن ينهى الإضراب، لصالح مواصلة الإضراب حتى نهاية اليوم الجمعة واستئنافه غدا السبت.

وقال جامشيد بورانبير أمين عام الاتحاد "بالطبع ذلك مؤسف، لكننا طلبنا من الركاب صب غضبهم على إدارة المطار المسؤولة عن هذه الفوضى".

وتعطلت حركة الملاحة الجوية فى المطار، وهو مركز للدبلوماسيين والمسؤولين المسافرين إلى هيئات الأمم المتحدة، بين السادسة والعاشرة صباحا بالتوقيت المحلى اليوم.

وأصبحت حالات التأخير ملحوظة عند حوالى الساعة 9:30 صباحا عندما شكل المسافرون طوابير طويلة للدخول والخضوع للتفتيش الأمني.