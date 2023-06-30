إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى ثالث أيام عيد الأضحى.. صور

ويوجد بالإسكندرية نحو 64 شاطئا جاهزة لإستقبال المصطافين خلال إجازة العيد، تبدأ من الشواطئ المجانية، وتندرج إلى العامة ثم المميزة وأخيرا السياحية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الإستعداد لإستقبال المصطافين فى الأجازات والأعياد وموسم الصيف، حيث تم التأكد من جاهزية شواطئ القطاعين الشرقى والغربى والتأكد من توافر وصيانة معدات الشاطئ من شماسى وكراسى، ورفع كفاءة دورات المياه وغرف تغيير الملابس، وتحسين واستكمال مستوى المشايات بالشواطئ للتسهيل على ذوى الهمم وكبار السن للوصول إلى مياه البحر كما تم التأكيد على دخول ذوى الهمم مجانا كافة الشواطئ طبقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والتأكيد من وجود الإذاعات الداخلية والتى لعبت دورا كبيرا فى الصيف الماضى فى إعادة الأطفال المفقودين إلى ذويهم وكذا إصدار التحذيرات للمصطافين عند ارتفاع الأمواج.

وتم التأكيد على الاهتمام بمنظومة الإنقاذ، وتواجد أبراج المراقبة ورفع كفاءة المنقذين، واستكمال الخطوط العائمة، ونظافة الشواطئ وتوافر حاويات القمامة بالقرب من المصطافين للمحافظة على نظافة الشاطئ.

والتأكد من جاهزية منظومة الحجز الالكترونى والتى نجحت بشكل كبير فى الصيف الماضى فى تقليل الازدحام أمام بوابات الشواطئ، التأكيد على استمرار تواجد المفتشين على الشواطئ الأمر الذى ساعد فى تحقيق الانضباط على شواطئ الإسكندرية طوال العام الماضى.

وكذلك متابعة الإصلاحات فى كافة الشواطئ سواء المؤجرة، أو الشواطئ التى تديرها المحافظة، والتى لا تتوقف بها الإصلاحات نظرًا لتواجد العمال بصفة مستمرة لإصلاح التلفيات وإعادة الأوضاع كما كانت وللأفضل، مع رفع كفاءة بوابات الشواطئ وصيانة أكثر من خمسمائة شمسية لتكون جاهزة وبحالة جيدة لإستقبال الرواد.

كما حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من مخالفة تعليمات منظومة الإنقاذ المتواجدة على الشاطئ، وشددت على الرواد ضرورة اتباع تعليمات المنقذ المتواجد فى برج المراقبة والذى يقوم بتوجيه الرواد للسباحة فى الأماكن الأمنة، وعدم تخطى الحبال العائمة بعمق البحر، كما حذرت من نزول البحر فى غير مواعيد تواجد منظومة الإنقاذ والتى تتواجد على الشواطئ من 7 إلى 7 مساءا.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من الدخول إلى الشاطئ باصطحاب الحيوانات، أو الممنوعات مثل مواقد الغاز، الشيشة، والكحوليات، حيث سيتم مصادرتها فورا.

وأطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مبادرة لمنع خروج المصطافين ورواد الشاطئ، إلى الطرق الرئيسية والسير على الكورنيش بملابس البحر " المايوه" حفاظا على الآداب العامة والمظهر الحضارى اللائق بمدينة الإسكندرية، كما حذرت " السياحة والمصايف " من لعب الكرة على الشواطئ، الإ فى المناطق المخصصة لذلك وفى الشواطئ ذات المساحة الرملية الشاسعة مثل شاطئ "اسحق حلمى"والذى شهد إقامة ملاعب للعب الكرة الطائرة وكرة القدم و"الراكيت".

اقبال كبير ثاني ايام عيد الاضحى في الإسكندرية



اقبال كبير علي شواطئ الإسكندرية ثاني ايام عيد الاضحى



اقبال من الأسر لقضاء ثاني ايام عيد الاضحى بشواطئ الإسكندرية



اقبال من المواطنين على شواطئ الإسكندرية



ممارسة السباحة علي شواطئ الإسكندرية ثاني ايام عيد الاضحى