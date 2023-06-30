اليوم السابع
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إقبال كبير على الأتوبيس النهرى بالقاهرة.. وتنظيم رحلات نهرية للقناطر الخيرية.. صور

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:31 ص
إقبال كبير على الأتوبيس النهرى بالقاهرة.. وتنظيم رحلات نهرية للقناطر الخيرية.. صور إقبال المواطنين على الأتوبيس النهرى
كتب سيد الخلفاوى

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شهد الأتوبيس النهرى بالقاهرة، إقبالا كبيرا بالتزامن مع الاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث نظم الأتوبيس رحلات نهرية للقناطر الخيرية، من مرس الهابى لاند بالقاهرة - بجوار كوبرى تحيا مصر بالمظلات، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما يتم تنظيم رحلات نيلية لمدة ساعة تنطلق من المرسى، بالإضافة لرحلات نيلية من المظلات لمرسى حديقة الحيوان بالجيزة.

ويتم تنظيم الرحلات بشكل يومى، حيث تنطلق الرحلة من المرسى للقناطر الخيرية وتنتظر الركاب فى مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة اخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة.
 

أسعار الرحلات:


ويتم تنظيم فسحة نيلية وحسب الطلب لمدة ساعة فى النيل ب30 جنيه، ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات ب 60 جنيه، ويتم ركوب الأطفال مجانا، حيث يتم تجميع 50 فرد للرحلة فى اتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه.

وتشمل تذكرة القناطر الخيرية، رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر تنتظر الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر ثم العودة مرة اخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة 4 ساعات تقريبا ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة

وأكد مسئولى المرسى أن الاتوبيس النهرى مأمن للغاية، به شرطة وأمن واطواق نجاه لكل فرد، والوحدة مجهزة بها 3 بحارين وميكانيكى، حيث تتوفر بالمركب عوامل الامان والسلامة، ويتم المراقبة و المتابعة من الهيئة العامة للنقل النهري، وشرطة المسطحات المائية وشرطة النقل العام، وامن هيئة النقل العام، ومتابعة رئيس هيئة النقل العام

 

الأتوبيس النهرى بالقاهرة
الأتوبيس النهرى بالقاهرة

 

توافد المواطنين على الأتوبيس النهرى
توافد المواطنين على الأتوبيس النهرى

 

توافد المواطنين
توافد المواطنين

 


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