اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 07:57 م
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إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

الجمعة، 30 يونيو 2023 07:30 م
إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 9 أشخاص، بطلقات خرطوش في إنحاء متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بحي جنوب مدينة ملوي في محافظة المنيا، بسبب تجدد خلافات جيرة سابقة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أفراد عائلتين بحي جنوب مدينة ملوي، بسبب تجدد خلافات جيرة سابقة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم.
 
تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية أن حالتهم العامة مستقرة، وجري تقديم الاسعافات الأولية لهم، ووضع 3 منهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء، وانتقل فريق من وحدة المباحث الجنائية للسيطرة علي المشاجرة وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة والتحري حول الظروف والملابسات.
 
وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط المشاجرة منعا لوقوع أية تداعيات أو تجدد الاشتباكات مرة أخري بين الطرفين، وتم عمل كردون أمني، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.
 

مديرية الامن

حوادث

ملوى

اخبار المنيا

مخافظة المنيا



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