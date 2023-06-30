اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 09:33 م
أكرم القصاص
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بمركز إطسا الفيوم

الجمعة، 30 يونيو 2023 08:17 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بمركز إطسا الفيوم إنقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أُصيب 8 أشخاص، بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب مساء اليوم الجمعة، على طريق منية الحيط بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب على طريق منية الحيط/ الفيوم، قبل قرية الغابة ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة أجرة "صندوق" محملة بالركاب، حيث أسفر حادث طريق الفيوم اليوم، عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ 6 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللامة لهم بحسب إصاباتهم.

كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

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محافظة الفيوم



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