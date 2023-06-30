إصابة 3 أشخاص فى حادث سير على طريق فرعى ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتن على بطريق بهبشين - ناصر الفرعى التابع لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على إحدى الطرق الفرعية بقرية بهبشين، ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من محمد سعيد إبراهيم 22 سنة مصاب كسر بالساق اليمني، وأحمد سعيد إبراهيم 20 سنة مصاب كسر بالساق اليسر، ومحمد جمال عبد العال 23 سنة مصاب بكسر بالساق اليسري.