إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز أبوقرقاص، وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الذائدة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.