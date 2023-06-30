اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

الجمعة، 30 يونيو 2023 11:07 ص
إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 10 عمال فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز أبوقرقاص، وأسفر الحادث عن  إصابة 10 عمال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم. 
 
وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الذائدة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.

 


مديرية امن المنيا

حوادث طرق

ادارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة