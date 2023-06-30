إصابة شخصين فى مشاجرة بقرية عين غصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبرى غانم

أصيب شخصين في مشاجرة بقرية عين غصين الغربية بالقرب من مسجد المصطفي بالإسماعيلية، وتم نقلهما إلي المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بوصول اخطار لمرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بتلقي بلاغ بإصابة شخصين في مشاجرة بقرية عين غصين الغربية بالقرب من مسجد المصطفي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان المشاجرة، وتبين إصابة شخصين مصابين بجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق وسؤال المصابين.