أنزل وأكشف وأطمن.. مبادرة 100 يوم صحة × أرقام

كتب: محمد الأحمدى

انطلقت مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس السيسى والتي تعد نتاجا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد الماضى، إطلاق حملة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الحملة تشمل جميع المحافظات بداية من اليوم ولمدة 100 يوم، وسنكون قريبين من كل مواطن يحتاج رعاية صحية، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل.

ويوضح اليوم السابع خلال الإنفوجراف التالى أبرز تفاصيل المبادرة فى أرقام.