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أنزل وأكشف وأطمن.. مبادرة 100 يوم صحة × أرقام

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:02 ص
أنزل وأكشف وأطمن.. مبادرة 100 يوم صحة × أرقام حملة 100يوم صحة
كتب: محمد الأحمدى

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انطلقت مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس السيسى والتي تعد نتاجا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد الماضى، إطلاق حملة 100 يوم صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الحملة تشمل جميع المحافظات بداية من اليوم ولمدة 100 يوم، وسنكون قريبين من كل مواطن يحتاج رعاية صحية، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل.

ويوضح اليوم السابع خلال الإنفوجراف التالى أبرز تفاصيل المبادرة فى أرقام. 

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

 


وزاره الصحه

اخبار وزاره الصحه

100 مليون صحه

مبادره 100 يوم صحه



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