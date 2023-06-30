أسعار العملات اليوم الجمعة 30-6-2023 فى البنوك المصرية

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 30-6-2023 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 99.43 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 39.01 جنيه للشراء، 39.32 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:



سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



سعر اليورو الأوروبي اليوم ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.48 جنيه للشراء، 33.68 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 39.01 جنيه للشراء، 39.32 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



سعر الريال السعودي اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.