اليوم السابع
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أبرز مسارات العائلة المقدسة.. ما هى معجزة البئر فى مسطرد؟

الجمعة، 30 يونيو 2023 05:00 ص
أبرز مسارات العائلة المقدسة.. ما هى معجزة البئر فى مسطرد؟ بئر كنيسة مسطرد
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو كل عام، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس، الذى كان يريد قتل السيد المسيح.

 

وأثناء هروب السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة إلى مصر أتخذوا 20 مسار، حيث بدأت الرحلة من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها –ثلاثة طرق حينها- ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى‪.

 

وحينما وصلت العائلة المقدسة لطريق صحراء سيناء من جهة الفرما في سيناء، أتوا أولًا إلى مدينة "بسطة" بالقرب من الزقازيق، ولم تقبلهُم المدينة وأهلها ورفضوا إقامة العائلة المُقدسة فى وسطهم، فنزحوا إلى إحدى ضواحى المدينة بإرشاد رجل طيب من أهل بسطة، وهناك وجدوا شجرة، مكثوا عندها أيامًا، وأنبع الطفل نبع ماء، فأحمته العذراء وغسلت ملابسه وسمى هذا المكان "المحمة" أى مكان الاستحمام، وتسمى الآن مُسطرد‪.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

معجزه البئر

مسطرد

صحراء سيناء



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