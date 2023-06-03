اليوم السابع
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23 أغسطس أول مناظرة بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية

السبت، 03 يونيو 2023 09:04 ص
23 أغسطس أول مناظرة بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية ترامب ورون ديسانتيس
كتب محمد جمال

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يتواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2024 فى مناظرة أولى تنظم فى 23 أغسطس فى ولاية ويسكونسن، وفق ما أعلن الحزب الجمعة.

وتطول قائمة المرشحين الساعين إلى قطع الطريق على الرئيس السابق دونالد ترامب، وأبرزهم حتى الآن رون ديسانتيس ونيكى هايلى وتيم سكوت.

وليتمكنوا من المشاركة فى المناظرة، على المرشحين أن يفوا بسلسلة معايير (استطلاعات وجمع تبرعات...)، على أن يلتزموا جميعا دعم المرشح الجمهورى الذى يختاره الحزب فى نهاية المطاف.

وإذا كان عدد المرشحين كبيرا، يمكن تنظيم مناظرة ثانية فى 24 أغسطس، وفق ما أعلنت رئيسة الحزب رونا مكدانييل.

والفائز فى هذه الانتخابات التمهيدية سيواجه فى نوفمبر 2024، المرشح الذى يختاره الحزب الديمقراطي، وسيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.

ولم يكن اختيار ميلووكي، أكبر مدن ويسكونسن، لتستضيف هذه المناظرة من باب الصدفة. فهذه الولاية فى منطقة البحيرات العظمى عادة ما تشهد منافسة شديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين فى كل استحقاق انتخابي. وقد فاز فيها الرئيس الديمقراطى العام 2020 بفارق ضئيل.

 


الانتخابات الأمريكية

ترامب

رون ديسانتيس

ويسكونسن

نيكى هيلى



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