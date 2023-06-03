اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 04:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

يقع على مساحة 33 فدانا.. تعرف على دير القديس الأنبا يحنس القصير بالعلمين

السبت، 03 يونيو 2023 03:00 ص
يقع على مساحة 33 فدانا.. تعرف على دير القديس الأنبا يحنس القصير بالعلمين دير القديس الأنبا يحنس القصير بالعلمين
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين الذي تم تدشينه بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة من الأديرة الحديثة فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية حسبما ذكر الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الدير.

1- يقع دير الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين علي مساحة 33 فدانا.

2- قديس الدير: الأنبا يحنس القصير.

3- كنائس الدير:

- کنيسة العذراء:

تتوسط الدير على مساحة ما يقرب من 650 م وتقام فيها التسبحة وكل الصلوات الليتورجية اليومية، وتضم الكنيسة ثلاثة مذابح الأوسط باسم العذراء مریم، والبحري باسم الثلاثة مقارات، والقبلي باسم يوحنا المعمدان، وتحتوي الكنيسة معمودية لتعميد الكبار، ومعمودية للأطفال، كما تضم عدد من رفات القديسين.

 

- كاتدرائية العذراء والأنبا يحنس القصير:

مقامة على مساحة أكثر من 1500 م ومصممة على الطراز القبطي القديم، وقد تم الانتهاء من بنائها، وتضم الكاتدرائية ثلاثة مذابح، المذبح الرئيسي على اسم القديس يحنس القصير، والمذبح البحري على اسمي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس والقبلي على اسمي الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين ويعلو مدخلها منارتين بارتفاع 40 م.

تم تدشينها يوم 30 أكتوبر 2021 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة في تذكار نياحة القديس الأنبا يحنس القصير شفيع الدير.

 

- منطقة القلالي:

على مساحة 7 أفدنة، وتضم عدد 60 قلاية، مقسمة على ثلاثين بلوك، (كل بلوك يحوي قلايتين متلاصقتين)، وقد تم بناء هذه القلالي على الطراز القبطي القديم في شكل القبو والجمالون.

 

4- تم الاعتراف بالدير من المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يوم 4 مارس 2021.

 

5- مشرف الدير الحالى الأنبا دوماديوس.   

جانب من الدير
جانب من الدير

 

دير الأنبا يحنس القصير
دير الأنبا يحنس القصير

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير القديس الانبا يحنس

الانبا يحنس القصير



الموضوعات المتعلقة

قصة عمرها 104 أعوام.. الهلال يحتضن الصليب أعلى دير الأنبا بولا فى بنى سويف.. فيديو

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:50 ص

تعرف على دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الأحد، 23 أبريل 2023 02:00 م

دير الأنبا متاؤس الفاخورى يحتفل بعيد القيامة المجيد جنوب الأقصر.. صور

الأحد، 16 أبريل 2023 02:37 ص

أقباط الأقصر يحتفلون بأحد الشعانين فى دير الأنبا متاؤس الفاخورى.. صور وفيديو

الأحد، 09 أبريل 2023 07:16 م

كنائس مصر تحتفل بأحد السعف.. البابا تواضروس يترأس قداس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.. رئيس الطائفة الإنجيلية يحتفل مع كنيسة حدائق القبة.. ورئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

الأحد، 09 أبريل 2023 05:28 م

البابا تواضروس يترأس قداس أحد السعف فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الأحد، 09 أبريل 2023 09:31 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة