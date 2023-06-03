وكيل صحة الشرقية يزور عامل "حميات فاقوس" بعد سقوطه من مبنى المستشفى

الشرقية - إيمان مهنى

أجري الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرور على مستشفى فاقوس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والاطمئنان على الحالة الصحية لأحد العاملين بمستشفى حميات فاقوس، إثر سقوطه من علو أثناء تأدية عمله بمستشفى الحميات، ويتلقى الخدمة الطبية بمستشفى فاقوس المركزي.

اطمأن وكيل الوزارة على الحالة الصحية للزميل المصاب، والذى تم استقباله بقسم الاستقبال والطوارئ، متابعاً إجراء الفحوصات الطبية، وعمل الأشعة اللازمة له، ومناظرته من خلال الدكتور محمود عبده يوسف رئيس قسم العظام وأطباء القسم، حيث تبين وجود خلع بالكوع وتم رد الخلع.

وحرص الدكتور هشام مسعود على تقديم الدعم المعنوى للمصاب، متمنياً له الشفاء العاجل، وموجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، ولجميع المرضى بالمستشفى، وعدم مغادرته المستشفى حتى يتماثل للشفاء تمامًا.

كما تأكد "مسعود" من كفاءة عمل الأجهزة الطبية بقسم الأشعة، وخاصة المقطعية، موجهاً بضرورة زيادة الإضاءة والتهوية بالقسم، مع توفير أماكن انتظار بديله للحالات، نظراً للتردد العالي علي الأشعة، كما اطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وانتظام العمل بقسم الإستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم المختلفة، متابعاً أعمال رفع كفاءة المعمل الجديد، وموجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لنقل المعمل من الدور الثاني للدور الأول بمبنى الإدارة، والذى يتم تطويره بتكلفة تقديرية تقارب مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.