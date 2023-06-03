وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس للاطمئنان على انتظام سير العمل عقب الحريق

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة اليوم، يرافقه الدكتور يوسف الزيني مدير إدارة دكرنس الصحية، والدكتورة رباب الدمناوي مدير مستشفى دكرنس العام لمتابعة تداعيات الحريق الذى نشب أول أمس بمخزن الرواكد بالمستشفى.

واطمئن وكيل الوزارة، على الانتهاء من اجراءات ازالة آثار الحريق و الحصر الخاص بالتلفيات مشدداً على متابعة صيانة كاميرات المراقبة و كذلك تطبيق معايير الصحة و السلامة المهنية.

كما ناقش مكين وقيادات و موظفى المستشفى بعض التحديات و المعوقات ومن ثم وجه باتخاذ بعض الاجراءات التى تحول دون تكرار تلك المشاكل.

وواصل وكيل الوزارة جولته داخل بالمستشفى بالمرور علي الأقسام المختلفة للتأكد من انتظام سير العمل وعدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالحريق.