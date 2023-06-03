وصلت لـ44.. الأرصاد تكشف أعلى درجة حرارة مسجلة خلال الـ48 ساعة الماضية

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العديد من المحافظات شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، وشهدت البلاد أجواء شديدة الحرارة على الأنحاء كافة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن أعلى درجات حرارة مسجلة طبقا للمحطات الأرصاد الجوية كانت كما يلى :

القاهرة 41 درجة

الأقصر 43 درجة

أسوان 44 درجة

اسكندرية 35 درجة

بورسعيد 37 درجة

شرم الشيخ 42 درجة