وزير قطاع الأعمال العام يشهد بدء التشغيل التجريبى لمصنع 4 فى المحلة

كتب عبد الحليم سالم

يشهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بدء التشغيل التجريبى لمصنع 4 الذي ينتج نحو 15 طن غزل من خلال 72 ألف مردن بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى اليوم، وتضم شركة المحلة مصنع 1 الأكبر فى العالم، ومصنعي 4 و6 للغزل بخلاف قطاع التجهيز والصباغة .

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام، أن يد التطوير والتحديث لم تمتد إلى هذه الصناعة الاستراتيجية منذ إقامتها فى مصر إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى اطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة، والتى تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجه الحياة فى شتى المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا في تصريحات سابقة له انه توفير 135 ألف قنطار قطن تكفى للتشغيل لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.