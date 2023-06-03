اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 03:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الصناعة يطلع على جودة إنتاج مصنع الأدوات الكهربائية في بورسعيد

السبت، 03 يونيو 2023 03:23 م
وزير الصناعة يطلع على جودة إنتاج مصنع الأدوات الكهربائية في بورسعيد مصنع الأدوات الكهربائية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مصنع "أفينا" للأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
 
وأشاد الوزير بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع إنتاج الأدوات الكهربائية، والذى يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مُطلعًا على مستوى الجودة وتطبق الإجراءات التي تحافظ على سلامة العاملين.
 
ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على توفير كافة الدعم الذي يساهم في أزدهار القطاع الصناعي بالمحافظة، وتوفير أفصل مناخ يحقق سبل الراحة للعاملين داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ويدعم خطة التنمية الصناعية ببورسعيد.
 
 
العاملين في المصنع
العاملين في المصنع

اللمبات في لمصنع
اللمبات في لمصنع

جانب من المصنع
جانب من المصنع

لمبات المصنع
لمبات المصنع

لمبات مصنع بورسعيد
لمبات مصنع بورسعيد

مصنع الأدوات الكهربائية
مصنع الأدوات الكهربائية

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

مصانع بورسعيد

الصناعة



الموضوعات المتعلقة

وزير الصناعة: بحث سبل التعاون مع الدول الأفريقية حول تصنيع وتوريد مكونات السيارات

السبت، 03 يونيو 2023 02:31 م

وزير الصناعة يضع حجر أساس أولى مراحل مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

الخميس، 01 يونيو 2023 01:55 م

وزير الصناعة يبحث مع إحدى كبريات الشركات فى مجال الجلود ضخ استثمارات فى مصر

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:07 م

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصناعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.. مدبولى: متابعة دورية لتنفيذ قرارات "الأعلى للاستثمار".. ومستعدون لاتخاذ أى إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة

الأحد، 28 مايو 2023 04:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة