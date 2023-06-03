اليوم السابع
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وزير الصناعة يشيد بمصنع إطارات السيارات في بورسعيد

السبت، 03 يونيو 2023 03:22 م
وزير الصناعة يشيد بمصنع إطارات السيارات في بورسعيد وزير الصناعة يشيد بمصنع إطارات السيارات
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
 
وأطلع الوزير والمحافظ على مراحل المصنع الثلاث فضلا عن المرحلة الرابعة الجاري الانتهاء منها في شهر سبتمبر المقبل، مشيدا بإنتاج المصنع الذي يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، ويصدر للعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا. 
 
 
ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أنهم يقدمون كافة الدعم للمستثمر الجاد، ويعملون على تذليل أي عقبات قد تواجهه، لافتًا أن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا، وأن المصنع في أقل من 3 اعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات. 
 
 
ويقام المصنع بحجم استثمارات بلغت 3 مليار جنيه، بطاقة عمالة 1500 عامل، ومن المخطط أن تصل إلى 3800 عامل مع الانتهاء من التوسعات الجارية، ويعد المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير الإطارات بأنواع مختلفة.
 
جانب من زيارة لوزير
جانب من زيارة لوزير

مصنع الكاوتش
مصنع الكاوتش

مصنع بيراميدز
مصنع بيراميدز

وزير التجارة والضناغه ببورسعيد
وزير التجارة والضناغه ببورسعيد
 

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