وزير الصناعة يتفقد مصنع إنتاج الغازات في بورسعيد استعدادا لافتتاحه

بورسعيد - محمد عزام

تفقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، مصنع إنتاج الغازات بجنوب بورسعيد، استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريبا ضمن عدد من المنشآت الصناعية الجديدة.

واطلع الوزير على أقسام المصنع الجاري إنشاؤها، والذي سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المصنع يقام على مساحة 10000 متر مربع، لدعم القطاع الطبي والصناعي بالمحافظة، وأن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتي تأتي ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت في تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة.

يشار إلى أن المصنع سيساهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.