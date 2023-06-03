اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 09:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس التركى

السبت، 03 يونيو 2023 08:35 ص
وزير الخارجية يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس التركى سامح شكرى وزير الخارجية
كتب ــ أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية سيتوجه اليوم السبت، إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصرى والتركي.

وزير الخارجية

سامح شكري

اخبار مصر

تنصيب اردوغان

شكري يشارك في حفل تنصيب اردوغان

اخبار تركيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة