وزير الخارجية البرازيلي يبحث مع "لافروف" إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره البرازيلي ماورو فييرا ناقشا سبل حل الصراع الأوكراني، خلال لقائهما على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة دول "بريكس" في جنوب إفريقيا.

وذكرت الخارجية، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره البرازيلي ماورو فييرا التقيا في كيب تاون بجنوب إفريقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس".

وأوضح البيان أن الاجتماع ركز على جهود البرازيل فيما يتعلق بسبل تسوية الوضع في أوكرانيا.. مُشيرة إلى أن طبيعة الاجتماع بين الجانبين كانت ودية وبناءة كالعادة، ركزا خلالها على الموضوعات الرئيسية في أجندة تنمية العلاقات الثنائية، والتي تشمل المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

كما أضاف أن الوزيرين تبادلا آرائهم بشأن الأجندة العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل تفاعل روسيا والبرازيل داخل المنصات متعددة الأطراف، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومجموعة العشرين.