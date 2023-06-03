وزير الخارجية الأمريكى يزور المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل

كتب محمد جمال

يتوجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن الأسبوع المقبل إلى السعودية، وتبدأ زيارة بلينكن إلى المملكة فى السادس من يونيو وتنتهي في الثامن منه، بحسب شبكة العربية.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلنر أن بلينكن سيتطرّق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى "التعاون الاستراتيجى" بين البلدين فى القضايا الإقليمية والثنائية.