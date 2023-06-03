اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 09:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكى يزور المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل

السبت، 03 يونيو 2023 09:18 ص
وزير الخارجية الأمريكى يزور المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن الأسبوع المقبل إلى السعودية، وتبدأ زيارة بلينكن إلى المملكة فى السادس من يونيو وتنتهي في الثامن منه، بحسب شبكة العربية.
 
وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلنر أن بلينكن سيتطرّق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى "التعاون الاستراتيجى" بين البلدين فى القضايا الإقليمية والثنائية.

ويشارك بلينكين الأربعاء فى اجتماع وزارى يعقده مجلس التعاون الخليجى، كما سيشارك الخميس فى اجتماع للتحالف الدولى لمكافحة تنظيم داعش يعقد فى الرياض.

 


أنتونى بلينكن

السعودية

أمريكا

الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة