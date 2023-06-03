وزراء أوبك يبدأون اجتماعهم لبحث استقرار السوق النفطية

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بدأت اليوم السبت أعمال الاجتماع الوزاري 186 (العادي) لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك " في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقالت مصادر في أوبك اليوم السبت إن الاجتماع سيعقبه غدا /الأحد/ الاجتماع التاسع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الاستقرار في سوق النفط وأحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات النفطية وحصص الدول الأعضاء.

ولفتت المصادر إلى بحث الاجتماع مدى إمكانية إضافة تخفيضات إنتاج جديدة لمواكبة المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي في ضوء الرفع المتكرر لأسعار الفائدة الأمريكية.

يشار إلى أن تحالف أوبك + يضم 23 منتجا ويطبق منذ أبريل الماضي تخفيضات إنتاجية إضافية بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.