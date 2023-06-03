واشنطن تطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين

وكالات

طلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين، وأكدت على هدفها المتمثل بتعزيز أمن إسرائيل وتكاملها الإقليمي.

وقال البيت الأبيض في بيان الجمعة، إن مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، استقبل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحى هنغبى، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، يوم الخميس في البيت الأبيض.

وشدد سوليفان على "ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين، لأن ذلك أساسي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار والتكامل في المنطقة"، وفق التصريح.

وأبدت الولايات المتحدة عبر بيانات وتصريحات متفرقة في الفترة الأخيرة قلقها إزاء التصعيد في الضفة الغربية والنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

هذا، وأوضح البيت الأبيض أن اللقاء كان "لمناقشة مجموعة واسعة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "واصل المجتمعون النقاش بشأن تعزيز التعاون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسبل مواجهة التهديدات التي تشكلها طهران ووكلائها، وذلك متابعة لاجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مارس".

وتابع البيان: "أعاد سوليفان التأكيد على هدف الإدارة الأمريكية المتمثل بتعزيز أمن إسرائيل وتكاملها الإقليمي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت إسرائيل من تحركاتها باتجاه الولايات المتحدة، مركزة على الملف النووي الإيراني.