نقيبا صيادلة القليوبية ودمياط: التكليف حق دستورى للخريجين.. ونحن فى حاجة لتطبيقه

كتبت ـ آية دعبس

قال الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، عضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إن تكليف الصيادلة، حق دستوري لهم، ونحن في أمس الحاجة لتطبيقه، طبقًا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 أنه يبت في أمر التكليف في مدة أقصاها سنة، مشددًا على ضرورة الإسراع بإجراء حركة التكليف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد ثابت، خلال كلمته في مؤتمر جهود اتحاد أمل صيادلة مصر لإنهاء الحراسة القضائية عن الصيادلة، أن تأخير تكليف الصيادلة، قد أثر بالسلب على الكثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائهم ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل، موضحًا أنه جاري العمل على تكليف دفعة 2021، والتي تخرجت منذ سنتين، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من تكليف دفعة 2022، حتى يتم الاستعداد لتخرج دفعة جديدة 2023.

أضاف: أن الدولة المصرية تحتاج لكل جندي من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة التحديات في المنظومة الصحية والارتقاء بها، وظهر ذلك من خلال قدرة الصيادلة علي فعل ذلك والنجاح المبهر للصيادلة في مواجهة التحديات السابقة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تكليف دفعة 2021، والبدء في تكليف 2022، مشيرًا إلى أن قرار تكليف الصيادلة من القرارات التي تمس القانون بشكل مباشر والسياسات العامة للدولة لتعلقها بالسلم المجتمعي والأمن القومي.

فيما قال الدكتور خالد النجدي، نقيب صيادلة دمياط، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إن دور نقابة الصيادلة هى أن تكون ظهرا وسندا لكل صيدلى، وملجأ لكل ضعيف، موضحًا، أن الاتحاد هدفه ان يكون جموع الصيادلة على كلمة واحدة، ولم الشمل لرفع الحراسة للتمتع بصحيح القانون لإيجاد نقابة تعبر عن رأي ومتطلبات صيادلة مصر.

ودعا النجدى، جموع الصيادلة للانضمام لهذا الاتحاد أمل صيادلة مصر لتقديم صورة قوية لحسن إبداء الرأى وطريقة عرض مطالب وهموم الصيادلة للدولة للاستجابة السريعة لرفع الحراسة أولا، ثم إجراء انتخابات على جميع المقاعد سواء بالفرعيات أو العامة.