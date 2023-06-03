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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات فى كليتى الآداب والعلوم.. صور

السبت، 03 يونيو 2023 01:44 م
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات فى كليتى الآداب والعلوم.. صور جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، داخل كليات الجامعة، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها نائب رئيس الجامعة، اليوم السبت، لمتابعة سير الامتحانات بكليتي الآداب، والعلوم، يرافقه الدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور محمد أبوعرب القائم بعمل عميد كلية الآداب، ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
 
واطمأن الدكتور تامر سمير خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليتين طبقا للقواعد المنظمة ، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان ، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ، مشيداً بتجهيزات الكليتين لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (1)
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (1)

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (2)
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (2)

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (3)
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (3)

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (4)
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (4)

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (5)
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (5)

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (6)
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم (6)

 


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