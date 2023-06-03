وأوضحت رئاسة الحرمين، أنه سيتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض ملامح الخطة التشغيلية، والخدمات والبرامج التي أعدتها الرئاسة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي.