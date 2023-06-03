إيمان حنا

استقبل منفذ "جديدة عرعر" البرى بمنطقة الحدود الشمالية السعودية، اليوم، الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام، القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، وسط خدمات من التسهيلات الجمركية والصحية والجوزات، لإنهاء إجراءات الدخول والراحة لهم. وفق "واس".

وأعرب عدد من الحجاج العراقيين عن شكرهم وامتنانهم للسعودية، على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.

يُذكر أن مرافق الخدمات بالمنفذ تعمل على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذ استعدت الجهات المعنية منذ وقتٍ مبكرٍ ونفذت الخطط المُعدة لها بشكل دقيق.

وكانت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى قد أعلنت أنها ستقوم بإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفى تنظمه بعد غد الخميس.