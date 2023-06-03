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مقتل شاب وإصابة آخر بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا

السبت، 03 يونيو 2023 01:49 م
مقتل شاب وإصابة آخر بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قتل شاب وأصيب آخر، اليوم السبت، بطلقات نارية، في مشاجرة بنجع أبو عديل التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مقتل شاب وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بنجع أبو عديل، التابع لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب لتلقي العلاج.

 

 


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