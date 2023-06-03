مصرع شخص فى حادث سقوط مصعد بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه، نتيجة سقوط مصعد عقار في مدينة الشيخ زايد بالجيزة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط مصعد عقار بمدينة الشيخ زايد. انتقل رجال المباحث والحماية المدنية، إلى محل الواقعة، وتبين سقوط كابينة مصعد، ما أسفر عن مصرع شخص.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.