محافظ المنيا يوجه بحل مشكلة انقطاع المياه المتكرر فى ملوى

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رئيس مركز ومدينة ملوى، بحل مشكلة تكرار انقطاع المياه بملوى.

وعلى الفور، عقد اللواء احمد السايس رئيس المركز، اجتماعا طارئا مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس هندسة كهرباء المركز والمدينة، وذلك للوقوف على اسباب شكوى المواطنين بتكرار انقطاع المياه عن المدينة وبعض قرى المركز.



وخلال الاجتماع ، تبين ان اعمال التطوير لرفع كفاءة لوحات التوزيع التى يقوم بها قطاع الكهرباء تؤدى فى بعض الاحيان الى انقطاع الكهرباء ، مما يتسبب فى انقطاع المياه موجها الى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة انهاء اعمال التطوير ومراعاة توزيع الأحمال الى جانب اعلام المواطنين مسبقا بفترات انقطاع المياه لتدبير احتياجاتهم اللازمة.



يأتى ذلك فى اطار التواصل مع المواطنين وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها مع ايجاد حلول بديلة فى اطار القانون.