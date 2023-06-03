اليوم السابع
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محافظ المنوفية: افتتاح أول سوق للسيارات بحي شرق شبين الكوم مزود بكافة الخدمات اللوجستية

السبت، 03 يونيو 2023 12:58 م
محافظ المنوفية: افتتاح أول سوق للسيارات بحي شرق شبين الكوم مزود بكافة الخدمات اللوجستية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن افتتاح أول سوق للسيارات بنطاق حى شرق مدينة شبين الكوم بجوار المدرسة الدولية وعمارات الرى طريق فينسيا-مليج، وذلك يوم الجمعة المقبل 9 يونية الجارى على أن يتم تنظيمه أسبوعياً يوم الجمعة من كل أسبوع.
 
وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من إقامة سوق السيارات مواجهة الأسواق العشوائية وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة خصائص التأمين وتوافر كافة الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقارى والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية ، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن المنوفى.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

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شبين الكوم



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