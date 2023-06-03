متجاوزة الذهب والبنوك.. 14 سهمًا بالبورصة ترتفع بنسبة أكثر من 25% خلال شهر

كتب هانى الحوتى

سجلت البورصة المصرية، أداءً قويًا خلال شهر مايو، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 3249.99 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.25% ليغلق عند مستوى 4875.07 نقطة، وصعد 14 سهمًا بالبورصة بنسبة تجاوزت 25% خلال الشهر الماضي وهم:

- ابن سينا فارما بنسبة 25.45% ليغلق عند مستوى 2.110 جنيه.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 27.03% ليغلق عند مستوى 17.250 جنيه.

- مصر للفنادق بنسبة 27.42% ليغلق عند مستوى 79.980 جنيه.

- بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 28.35% ليغلق عند مستوى 13.220 جنيه.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 29.31% ليغلق عند مستوى 3 جنيه.

- اودن للاستثمارات المالية بنسبة 29.63% ليغلق عند مستوى 1.868 جنيه.

- الدلتا للسكر بنسبة 30.34% ليغلق عند مستوى 41.580 جنيه.

- العربية لحليج الأقطان بنسبة 30.84% ليغلق عند مستوى 4.370 جنيه.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 32.45% ليغلق عند مستوى 37.510 جنيه.

- سبيد ميديكال بنسبة 32.48% ليغلق عند مستوى 0.412 جنيه.

- القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 37.69% ليغلق عند مستوى 0.179 جنيه.

- حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بنسبة 56.70% ليغلق عند مستوى 0.152 جنيه.

- بلتون المالية القابضة بنسبة 80.78% ليغلق عند مستوى 6.020 جنيه.

- العبوات الطبية بنسبة 130.55% ليغلق عند مستوى 0.966 جنيه.

رغم ذلك خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو الماضي، ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 698.2 مليار جنيه إلى 692.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.9 مليار جنيه إلى 223.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%.