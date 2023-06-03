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كل أردنى جميل.. الأمير الحسين يوجه رسالة شكر خاصة لشعبه بعد الزفاف "فيديو"

السبت، 03 يونيو 2023 01:12 م
كل أردنى جميل.. الأمير الحسين يوجه رسالة شكر خاصة لشعبه بعد الزفاف "فيديو" صورة تذكارية من حفل زفاف الأمير الحسين
كتب محمد رضا

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نشر ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، مقطع فيديو جديد من كواليس استعداداته الأخيرة لحفل الزفاف ولحظة ارتدائه البدلة العسكرية التى زف بها، ويظهر فى الخليفة صوت ولى العهد وهو يروى تفاصيل لقائه الأول بزوجته الأميرة رجوة، وكيفية تعارفه عليها وتطور التعارف بينهما وصولًا إلى الارتباط وانتهاءً بحفل الزفاف الرائع الذى تابعه الملايين حول العالم.

ووجه ولى عهد الأردن، رسالة خاصة إلى الشعب الأردنى معبرًا من خلالها عن سعادته بمشاعر الحب والفرح التى أظهروها إليه فى ليلة حفل زفافه، حيث كتب فى تعليقه على الفيديو: "أهلى وعزوتى علمت دائما أن الحب يسكن قلوبكم تجاهى وتجاه أسرتى لكننى الأمس رأيته ماثلًا أمامى فى الشوارع والمدن والقرى، فى أهازيج الرجال وزغاريد النساء، وأنا أرى فرحة الأردنيين والأردنيات بفرحى، ووقفتهم معى وكأنى أخ وابن وحفيد كل منهم".

وأضاف الأمير الحسين: "شكرا لكم من القلب شكرا لا تسعه الكلمات.. اللهم اجعل أيامنا جميعا أيام خير وحب وفرح واحفظنا أهلا وأسرة واحدة.. كل ما هو أردنى جميل".

يأتى هذا فيما سبق ونشر ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، أمس الجمعة، أول تعليق بعد حفل زفافه على رجوة آل سيف، الذى أقيم فى قصر زهران، بحضور الملك عبد الله الثانى والملكة رانيا العبد الله، اللذان استقبلان ضيوفهما من أفراد العائلات الملكية من جميع أنحاء العالم وكبار الشخصيات فى أوروبا والدول العربية، بمرافقة معزوفات موسيقى القوات المسلحة.

شارك ولى عهد الأردن، متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، صورة من حفل الزفاف بجوار زوجته الأميرة رجوة، وكتب فى تعليقه عليها: "أحمد الله الذى منّ على برجوة، لتكون قرة عينى ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا.. الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا فى الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

أقيم حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين على الأميرة رجوة  بقصر زهران، الذى حضره الملك عبد الله الثانى والملكة رانيا العبد الله، اللذان استقبلان ضيوفهما من أفراد العائلات الملكية من جميع أنحاء العالم وكبار الشخصيات، بمرافقة معزوفات موسيقى القوات المسلحة، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "فوج".

صورة عائلية من حفل زفاف الأمير الحسين
صورة تذكارية من حفل زفاف الأمير الحسين
 

الأمير الحسين

الاميرة رجوة

رجوة ال سيف

الملكة رانيا

الملك عبدالله الثانى

حفل زفاف الأمير الحسين

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حفل زفاف الحسين

الأمير الحسين ورجوة

الأمير الحسين وزوجته رجوة



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