وقال سكان من نابلس إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من خلاله، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

يعتبر حاجز "بيت فوريك" العسكرى المنفذ الوحيد لأهالي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس، ولا توجد طرق بديلة أخرى لسلوكها من أجل الوصول إلى القريتين.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، وشرعت بعمليات تمشيط في المكان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي مُحافظة "جنين" إلى الشمال من "نابلس"، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية.



وذكرت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية، وانتشرت في عدد من أحيائها، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام، باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى أخرى في "جنين" دون أن يُبلغ عن اعتقالات.