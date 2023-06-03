قطع المياه في بعض مناطق منية النصر بالدقهلية لمدة 9 ساعات اليوم

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مركز منية النصر وهم كلًا من: (ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - الخضيري - الرياض - الكردي - الجنينة - النزل)، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 2023/6/4 لمدة 9 ساعات، بداية من الساعة 8.00 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تطهير الخزان بمرفق مياه منية النصر.
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وقت انقطاع المياه.
قطع المياه في بعض مناطق منية النصر بالدقهلية لمدة 9 ساعات اليومالسبت، 03 يونيو 2023 06:00 ص
قطع المياة
الدقهليه شريف الديب
أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مركز منية النصر وهم كلًا من: (ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - الخضيري - الرياض - الكردي - الجنينة - النزل)، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 2023/6/4 لمدة 9 ساعات، بداية من الساعة 8.00 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً.
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أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مركز منية النصر وهم كلًا من: (ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - الخضيري - الرياض - الكردي - الجنينة - النزل)، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 2023/6/4 لمدة 9 ساعات، بداية من الساعة 8.00 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً.
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