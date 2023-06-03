فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة بداية من اليوم السبت 3 يونيو المقبل ولمدة 15 يوما، وذلك بمقر الادارات التعليمية المختلفة.

وأضاف الديب، أن من يرغب فى التظلم على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية عليه تقديم الطلبات ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم فى هذا الشأن وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاضطلاع أوراق الإجابات للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارات التعليمية.

وكانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة قد أعلنت نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84%.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152، كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 % حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 1451طالباً وطالبة.

وكذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 %، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 %.