عاطل يكشف عن تحويل شقته لمخزن أقراص مخدرة فى السلام

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه في القاهرة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، عن تحويل شقته لمخزن للمواد المخدرة، حيث أرشد عن المخزن لرجال المباحث، عقب ضبطه.

وذكر المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه يروج المواد المخدرة بين عملائه بواسطة سيارته، حيث يتواصل معهم هاتفيا لتحديد أماكن لقائهم، مشيرا إلى أنه اعتاد تخزين الأقراص المخدرة بمسكنه في مدينة السلام.

اصطحب رجال المباحث المتهم إلى محل سكنه، وأرشد عن كمية من الأقراص المخدرة بشقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لتتولى النيابة التحقيق.

تمكنت جهود الداخلية، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال استقلاله سيارة ملكه ، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وأقر بحيازته لكمية من الأقراص المخدرة داخل الشقة محل سكنه، وباستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.